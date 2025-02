Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg/Prisdorf - Zwei versuchte und ein vollendeter Wohnungseinbruchdiebstahl am Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Pinneberg-Prisdorf (ots)

Zwischen dem 20.02.2025 (Donnerstag) und dem 21.02.2025 (Freitag) ist es in der Pinneberger Prisdorfer Straße und in Prisdorf selbst zu drei Wohnungseinbruchdiebstahlstaten gekommen. Nur in einem Fall machten der oder die Täter Beute. Ein Mann konnte durch einen aufmerksamen Nachbarn vertrieben werden.

Zunächst kam es zu einer Versuchstat in Pinneberg. In der Prisdorfer Straße hatten unbekannte Täter offensichtlich versucht, gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzudringen. Durch Handwerker wurden den Eigentümern deutliche Spuren der versuchten Tat gezeigt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 20.02.2025 (Donnerstag, 14.30 Uhr) und dem 21.02.2025 (Freitag, 11.30 Uhr). Der oder die Täter sind in diesem Fall nicht ins Innere des Hauses gelangt. Gestohlen wurde nichts.

In einem zweiten Fall waren die Eigentümer nur ungefähr zwei Stunden weg. Am Freitag (21.02.2025) drangen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 10.20 Uhr und 12.22 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hasenkehre ein. Der oder die Täter durchsuchten Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck in einem Wert eines mittleren vierstelligen Betrages. Anschließend entfernten sich der oder die Täter in unbekannte Richtung.

In einem dritten Fall kam es im Prisdorfer Schnickenfeld zu einem gewaltsamen Eindringen in eine Doppelhaushälfte. Die Eigentümer verließen ihr Haus am Freitag (21.02.2025) gegen 17.20 Uhr. Um 18.58 Uhr vernahm ein Nachbar ein dumpfes Klopfen, was er zunächst nicht deuten konnte. Auf der Nachsuche sah der Mann aus dem Fenster einen auf dem Wintergarten der Nachbarn stehenden Mann. Er öffnete sein Fenster und sprach den Mann an und fragte, was dieser dort zu suchen hat. Der Tatverdächtige sprang sofort vom Wintergarten und flüchtete, ohne zuvor sein Gesicht zu zeigen.

Zur Beschreibung dieses Tatverdächtigen:

Der Mann wurde als sehr schlank bis mager beschrieben. Er soll ungefähr 170 cm groß sein und trug eine schwarze Wintermütze, schwarze Röhrenjeans und einen schwarzen Pullover mit Kragen.

Zu allen drei Fällen werden die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sofern es zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum an einem der genannten Tatort gekommen sein sollte, so kann dies unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell