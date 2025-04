Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Bankmitarbeiter hebt Geld ab

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (22.04.) erhielt ein 76-jähriger Meerbuscher einen Anruf einer unbekannten Nummer. Die Person am Telefon gab sich als vermeintlichen Bankmitarbeiter aus und gab an, die Bankkarte des Herrn abholen zu müssen. Kurz darauf erschien ein junger Mann und holte die Karte ab.

Als der Meerbuscher eine Bank aufsuchte, wurde ihm mitgeteilt, dass es sich um einen Betrug gehandelt habe und bereits Geld von seinem Konto abgebucht wurde.

Der Senior erstattete Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Der Abholer der Bankkarte sei circa 25 Jahre alt, habe blonde Haare und einen Kurzhaarschnitt.

Zeugen, die Hinweise auf diese Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Legen Sie im Zweifelsfall auf und kontaktieren Sie etwa Ihre Familienmitglieder oder Ihr Geldinstitut auf den bekannten Wegen. Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell