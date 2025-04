Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verfolgungsfahrt in der Neusser Innenstadt

Neuss (ots)

Am Freitag (25.4.) hat ein 25-Jähriger versucht, sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Der Kaarster war einer Streife gegen 9.30 Uhr im Bereich des Obertors aufgefallen, da sein Kleinkraftrad mit etwa 40 Stundenkilometern unterwegs war. Der Beamte gab dem Verkehrsteilnehmer ein Signal zum Anhalten, welchem dieser auch zunächst nachkam, dann aber versuchte, vor der Kontrolle zu fliehen. Der Polizist nahm die Verfolgung auf, es kam zu einer Nachfahrt im Bereich des Stadtgartens. Im Park stieß der Flüchtige mit einem weiteren hinzugezogenen Polizeifahrzeug zusammen, welches dabei beschädigt wurde. Auch dank hilfreicher Hinweise von Passanten konnte der Verdächtige schließlich in einer Sackgasse gestellt werden. Er versuchte noch, zu Fuß zu fliehen, wurde jedoch von den Beamten eingeholt und auf eine Polizeiwache verbracht. Dort wurde ihm wegen des Verdachts auf Betäubungsmittelkonsum eine Blutprobe entnommen. Das Kleinkraftrad, an dem möglicherweise technische Veränderungen durchgeführt worden waren, wurde sichergestellt. Am Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht, eine Fahrerlaubnis konnte der 25-Jährige ebenfalls nicht vorweisen. Bei der Verfolgungsfahrt wurden keine unbeteiligten Personen verletzt oder gefährdet.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zu den weiteren Umständen aufgenommen.

Die Polizei kann bei Verdacht auf ein Delikt oder im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle Fahrzeuge anhalten. Das entsprechende Signal kann unter anderem über Leuchtschrift auf einem Polizeifahrzeug oder durch die Kelle gegeben werden. Verkehrsteilnehmer sind verpflichtet, dem nachzukommen. Auch, wenn ansonsten kein Verstoß vorliegt, kann eine versuchte Flucht mit einer Geldstrafe sowie einem Punkt im Fahreignungsregister bestraft werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell