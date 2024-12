Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Druffels Weg/ Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomates

Coesfeld (ots)

Am Druffels Weg haben Unbekannte versucht, einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Eine Zeugin hörte gegen 4.30 Uhr am Mittwoch (11.12.24) einen Knall. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise und prüft einen Zusammenhang zu einer erfolgreichen Sprengung in Lette gegen 1.45 Uhr (ots https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5928104).

