Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Fahrzeugführerin und Zeugen

Meerbusch (ots)

Am Montag (28.05.), gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 14-jähiger Meerbuscher mit seinem Fahrrad einen Radweg auf der Moerser Straße in Richtung Düsseldorf. An der "Necklenbroicher Straße / Düsseldorfer Straße" beabsichtigte der 14-Jährige die Kreuzung zu überqueren, um auf der Düsseldorfer Straße weiter in Richtung Düsseldorf zu fahren.

Nach ersten Erkenntnissen bog eine unbekannte Fahrzeugführerin von der Moerser Straße rechts in die Necklenbroicher Straße ab und touchierte dabei das Fahrrad. Der Jugendliche stürzte und die unbekannte Dame erkundigte sich, ob dieser einen Rettungswagen benötigte. Dies verneinte er und die Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort. Der Meerbuscher bemerkte später, dass das Fahrrad beschädigt worden sei.

Die Polizei sucht nun die Fahrzeugführerin, welche circa 170 Zentimeter groß sei und grau Haare habe. Sie habe eine Brille getragen und es soll sich eine weitere weibliche Person im braunen Pkw befunden haben.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, welche den Sachverhalt beobachtet haben sowie die unbekannte Fahrzeugführerin. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell