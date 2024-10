Hauptzollamt Karlsruhe

HZA-KA: Schlag gegen illegalen Zigarettenschmuggel auf der A5

Zoll stellt über 12.000 E-Zigaretten sicher - Steuerhinterziehung in Höhe von 54.465,- Euro

Karlsruhe, Baden-Baden (ots)

Auf der Autobahn 5 an der Rastanlage Baden-Baden haben Einsatzkräfte des Zolls vergangene Woche einen großen Schmuggelversuch aufgedeckt. Eine 28-jährige belarussische Staatsangehörige wurde in einem polnischen Kleintransporter angehalten. Bei der Überprüfung der Ladung entdeckten die Beamten des Haupzollamts Karlsruhe 12.517 E-Zigaretten (272.325 ml Liquid) ohne die erforderlichen Steuerbelege. Die geschätzte Schadenssumme beträgt 54.465,- Euro an hinterzogener Tabaksteuer.

"Diese Sicherstellung ist ein wichtiger Erfolg im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Tabakschmuggel", so Pascal Griesbach, Pressesprecher des Hauptzollamts Karlsruhe, "Derartige Delikte schädigen die Allgemeinheit und gefährden den legalen Markt."

Der Tatablauf gibt Hinweise auf einen geplanten Transport der Waren von den Niederlanden über Deutschland nach Portugal. Da keine Belege über die ordnungsgemäße Versteuerung oder einen legalen Transport unter Steueraussetzung vorlagen, wurden die E-Zigaretten sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Steuerhinterziehung eingeleitet. Die Tabaksteuer wurde in voller Höhe festgesetzt, die Ermittlungen dauern an.

