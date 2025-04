Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall unter Alkoholeinfluss mit verletztem Kind

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

KIRCHHEIM-GERSDORF. Am Samstag (19.04.), gegen 19.45 Uhr, befuhr eine 30-Jährige aus dem Schwalm-Eder-Kreis mit ihrem PKW die Bundesstraße 454, aus Richtung Oberaula kommend, in Richtung Kirchheim. Dabei kam sie kurz vor Gersdorf nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrsschild und kam schließlich auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Durch den Unfall wurde ein Kleinkind, welches in dem PKW saß, aber offenbar nicht vorschriftsgemäß gesichert war, leicht verletzt. An dem PKW sowie dem Verkehrsschild entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 2.500 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft der Fahrzeugführerin fest. Diese musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben. Das Kind wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

