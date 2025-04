Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Raubdelikt in Gnarrenburg - Festnahmen ++ Suche nach vermisster Seniorin in Sittensen - Polizeihubschrauber im Einsatz ++ Polizeieinsatz zwischen Lauenbrück und Scheeßel nach ICE-Nothalt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Räuberische Erpressung in Gnarrenburg - Festnahmen ++

Gnarrenburg. Am Freitagabend (04.04.2025) gegen 20:00 Uhr kam es in einer Wohnung in der Hindenburgstraße in Gnarrenburg zu einem Raubdelikt.

Nach bisherigen Erkenntnissen betraten drei Personen die Wohnung eines 74-jährigen Mannes und forderten unter Vorhalt eines Messers, einer Schere und eines Hammers Bargeld und persönliche Gegenstände. Zusätzlich griff einer der Täter den Mann am Arm. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und alarmierte die Polizei.

Im Rahmen eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten zwei tatverdächtige Personen (20 J. und 17 J.) vorläufig festgenommen werden. Der dritte Beschuldigte (14 J.) konnte im Rahmen der Ermittlungen identifiziert werden.

Der ältere Beschuldigte war zum Zeitpunkt der Festnahme alkoholisiert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen mussten die Beschuldigten aufgrund Ermangelung von Haftgründen wieder freigelassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

++ Suche nach vermisster Seniorin in Sittensen - Polizeihubschrauber im Einsatz ++

Sittensen. Am Samstagabend, gegen 20:30 Uhr, wurde die Polizei über eine vermisste 88-jährige Bewohnerin eines Pflegeheims in Sittensen informiert. Die Frau hatte sich offenbar gegen 20:30 Uhr zu Fuß in unbekannte Richtung vom Pflegeheim entfernt. Aufgrund der niedrigen Temperaturen, unzureichender Bekleidung und Erkenntnissen, dass die Frau sehr wahrscheinlich orientierungslos ist, leitete die Polizei umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Unterstützt wurden die Maßnahmen durch Feuerwehr und einer Drohnenstaffel des DRK. Auch der Polizeihubschrauber Phoenix war im Einsatz.

In den frühen Morgenstunden (ca. 04:00 Uhr) kehrte die Vermisste selbstständig zum Pflegeheim zurück. Ihr ging es den Umständen entsprechend gut.

++ Polizeieinsatz zwischen Lauenbrück und Scheeßel nach ICE-Nothalt ++

Lauenbrück/Scheeßel. Einsatzkräfte der Rotenburger Polizei rückten am heutigen Morgen zu einem nothaltenden ICE zwischen Lauenbrück und Scheeßel aus und nahmen einen 29-jährigen Fahrgast fest, nachdem dieser zuvor einen Zugbegleiter verletzt und zu einem Messer gegriffen haben soll. Weitere Informationen zum Sachverhalt entnehmen Sie der Pressemitteilung der zuständigen Bundespolizeiinspektion Bremen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70255/6007069

