POL-ROW: ++ Hastedt: Unfall mit anschließender Flucht - Zeugenaufruf ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - ++ Schwerer Verkehrsunfall in Hamersen ++ Hamersen. Am gestrigen Nachmittag, gegen 17:02 Uhr, ereignete sich in der Sotheler Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 15-jähriger Radfahrer kollidierte mit einem Wohnmobil und verletzte sich schwer. Nach derzeitigem Stand fuhr der ...

mehr