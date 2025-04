Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Rotenburg: Granate nach Schuppenbrand entdeckt - Kampfmittelräumdienst im Einsatz ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Rotenburg: Granate nach Schuppenbrand entdeckt - Kampfmittelräumdienst im Einsatz ++

Rotenburg. Am späten Abend des 2. April 2025 gegen 22:25 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Schuppen an der Verdener Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war kein offenes Feuer mehr zu erkennen, jedoch kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Das Qualmen konnte durch gezielte Löschmaßnahmen schnell eingedämmt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt an einer veralteten Leitung als mögliche Brandursache hin. Die Ermittlungen dauern an.

Während der Löscharbeiten entdeckten Einsatzkräfte eine Granate im Schuppen. Nach einer ersten Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes handelt es sich vermutlich um eine alte Panzergranate. Da die Granate erst am Morgen des 3. April entsorgt werden konnte, wurde der Fundort die gesamte Nacht über von Polizeikräften bewacht. Gegen 9:00 Uhr wurde die Granate schließlich abtransportiert.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, insbesondere zur Frage, wie die Granate in den Schuppen gelangte.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell