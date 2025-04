POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall in Hamersen ++ Pedelec-Fahrerin in Gnarrenburg verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - ++ Zeugenaufruf nach Fahrradunfall in Sittensen ++ Sittensen. Am Freitag, den 28.03.2025, gegen 08:00 Uhr, kam es in Sittensen, Königsberger Straße, an der Einmündung eines Wanderweges (auf der anderen Straßenseite des dortigen Spielplatzes) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Kind gemeinsam mit einem erwachsenen Begleiter den Geh- ...

mehr