POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Fahrradunfall in Sittensen ++

Sittensen. Am Freitag, den 28.03.2025, gegen 08:00 Uhr, kam es in Sittensen, Königsberger Straße, an der Einmündung eines Wanderweges (auf der anderen Straßenseite des dortigen Spielplatzes) zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Kind gemeinsam mit einem erwachsenen Begleiter den Geh- und Radweg der Königsberger Straße in Richtung Ortsmitte. Zeitgleich querte ein 23-jähriger Fahrradfahrer, der aus der oben beschriebenen Straße kam, die Strecke. Es kam zur Kollision, in deren Folge das Kind stürzte. Am Fahrrad des 23-Jährigen entstand Sachschaden. Anschließend forderte der erwachsene Begleiter des Kindes dieses auf, wieder aufzusteigen, woraufhin beide die Unfallstelle verließen, ohne sich weiter um den Vorfall zu kümmern.

Das Kind soll zwischen 6 und 8 Jahren alt und mit einem blauen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Es soll einen blauen Helm und einen blauen Tornister getragen haben. Der erwachsene Begleiter wird auf 30 bis 35 Jahre geschätzt mit kurzen Haaren, Dreitagebart und einer ungefähren Größe von 1,85 cm. Es ist wahrscheinlich, dass die beiden sich auf dem Weg zur Schule befunden haben.

Die Polizei Sittensen bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Kind und seinem Begleiter geben können, sich unter 04282/5087-0 zu melden.

