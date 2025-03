Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Flucht eines Pkw nach Geschwindigkeitsmessung ++ ++ Lkw-Fahrer mit gefälschtem Führerschein - Führerschein beschlagnahmt ++ ++ Unbekannte attackieren Mann in Fußgängerzone ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen gesucht: Verkehrsunfallflucht ++ Am Freitag, den 28.03.2025, gegen 10:10 Uhr, ereignete sich auf dem Vorplatz des Sparkassengebäudes in der Kivinanstraße in Zeven eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein VW T-Roc beschädigt worden ist. Nach aktuellem Ermittlungsstand beschädigte eine 30-jährige Fahrerin eines Peugeot beim Wegfahren den hinter ihr geparkten Pkw. Der Fahrzeughalter befand sich zu diesem Zeitpunkt beim Geldautomaten und bekam den Unfall nicht mit. Vor Ort wurde er von zwei Zeugen auf die Verkehrsunfallflucht aufmerksam gemacht, sodass das Kennzeichen des wegfahrenden Pkw der Polizei vorliegt. Leider konnten die vollständigen Personalien der beiden Zeugen vor Ort nicht erhoben werden. Die Polizei Zeven bittet die Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sich unter der Telefonnummer 04281 - 95920 zu melden.

++ Lkw-Fahrer mit gefälschtem Führerschein - Führerschein beschlagnahmt ++ Am Freitag, den 28.03.2025, konnte ein Lkw-Fahrer im Bereich Sittensen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welcher den Polizeibeamten schließlich einen gefälschten Führerschein aushändigte. Anlass für die Kontrolle waren Hinweise auf auffälliges Fahrverhalten des Lkw (u. a. Schlangenlinien, geringe Geschwindigkeiten). Der gefälschte Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet.

++ Unbekannte attackieren Mann in Fußgängerzone ++ Am Samstag, den 29.03.2024 kam es kurz nach Mitternacht in der Rotenburger Fußgängerzone zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen bei der eine Person leicht verletzt worden ist. Unbekannte hatten einen 43-jährigen unvermittelt mit einem Fahrradschloss geschlagen und Pfefferspray gegen diesen eingesetzt. Der 43-jährige hatte sich zuvor lautstark mit einer weiteren unbeteiligten Person verbal gestritten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

++ Flucht eines Pkw nach Geschwindigkeitsmessung ++ Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung konnte eine 57-jährige Pkw-Fahrerin mit knapp 80km/h in Fintel gemessen werden. Die Pkw-Fahrerin befuhr die Straße Seghorn, innerorts. Anhaltesignale durch die kontrollierenden Polizeibeamten ignorierte sie zunächst, sodass eine kurze Verfolgungsfahrt notwendig wurde. In diesem Verlauf konnte der Pkw allerdings gestoppt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab den Wert von über 1,5 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

++ Kleinbrand eines Feldes ++ Ein bisher unbekannter Täter entzündete am Samstag, 29.03.2025, um die Mittagszeit, in Brockel in einer Ecke von einem Feld einen Baumstumpf auf unbekannte Weise. Der Baumstumpf wurde zuvor mit weiterem Totholz umrandet. Die angrenzende Vegetation ist zum jetzigen Zeitpunkt schon sehr trocken. Ein Übergreifen der Flammen kann durch die Feuerwehr verhindert werden. Laut des deutschen Wetterdienstes (DWD) kann die Waldbrandgefahr für den Bereich Rotenburg (Wümme) in den kommenden Tagen bis hin zu einer mittleren Gefahr ansteigen (Stufe 3).

++ Fahren unter Einfluss alkoholischer Getränke - Führerschein beschlagnahmt ++ Am Samstag, den 29.03.2025 gegen 16:05 Uhr konnte ein 44-jähriger mit seinem Pkw auf der BAB 1, Richtungsfahrbahn Hamburg, mit unsicherer Fahrweise festgestellt werden. Der Pkw befuhr den Hauptfahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von etwa 80 km/h. Hierbei überfuhr immer wieder die Fahrstreifenbegrenzungen in beide Richtungen. Etwa 500 Meter vor Beginn des Ausfädelungsstreifens einer Anschlussstelle fuhr der Pkw auf den befestigten Seitenstreifen und setzte seine Fahrt dort weiter fort. Selbst bei der Fahrt auf dem Seitenstreifen fuhr der Pkw in Schlangenlinien weiter. Mehrfach kollidierte er beinahe mit der rechts befindlichen Außenschutzplanke. Es wurde Staub und Sand aufgewirbelt, da der Pkw mit den rechten Reifen an den rechten Fahrbahnrand geriet. Eine anschließende Kontrolle des Pkw-Fahrers ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 2,2 Promille. Es wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Weiterhin wurde eine Blutentnahme bei dem Pkw-Fahrer durchgeführt, sowie dessen Führerschein beschlagnahmt. Im Zugriffsbereich des Pkw-Fahrers konnte ferner ein verbotenes Messer aufgefunden werden. Das Führen dieses Einhandmessers zieht eine Ordnungswidrigkeitenanzeige für den Mann nach sich.

