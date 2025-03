POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Polizei stoppt flüchtigen Unfallfahrer ++ Mit falschen Kennzeichen auf der Autobahn gestoppt ++ Schwerer Verkehrsunfall: Pkw erfasst E-Scooter-Fahrerin ++

Polizeiinspektion Rotenburg

++ Zeugen gesucht: Polizei stoppt flüchtigen Unfallfahrer nach Zusammenstoß mit sechs geparkten Fahrzeugen ++

Bremervörde. Am Donnerstagnachmittag, den 27.03.2025, zwischen 16:55 Uhr und 17:04 Uhr, kam es in der Gnarrenburger Straße in Bremervörde zu mehreren Verkehrsunfällen mit Fahrerflucht.

Ein 50-jähriger Fahrer eines Großraum- und Schwertransportes touchierte aufgrund seiner Überbreite beim Vorbeifahren sechs am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge (Citroen C2, Ford Fiesta, Ford Mondeo, Seat Ibiza, Skoda Octavia, VW Polo) und beschädigte diese. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten umgehend die Polizei. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung angetroffen und kontrolliert werden.

Der entstandene Sachschaden ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremervörde unter 04761-74890 zu melden.

++ Mit falschen Kennzeichen auf der Autobahn gestoppt ++

BAB 1/Reeßum. Am späten Donnerstagabend kontrollierten Polizeibeamte einen Opel Vivaro, der auf der Hansalinie in Richtung Bremen unterwegs war. Dabei stellten sie fest, dass an dem Fahrzeug entstempelte Kennzeichen angebracht waren, die zusätzlich nicht zu dem Pkw gehörten. Da das Fahrzeug weder zugelassen noch versichert war, leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen den 28-jährigen Fahrer ein.

++ Schwerer Verkehrsunfall: Pkw erfasst E-Scooter-Fahrerin ++

Reeßum/Taaken. Am gestrigen Morgen gegen 07:10 Uhr ereignete sich auf der K 201 (Hauptstraße) ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 60-jähriger Autofahrer übersah beim Abbiegen mit seinem Citroën eine von links kommende E-Scooter-Fahrerin. Die 35-jährige Frau war vorfahrtsberechtigt, wurde von dem Fahrzeug erfasst und stürzte. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen.

Ein Rettungswagen brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

