Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus in Ostereistedt ++ Zwei Einbrüche am Pferdemarkt ++ Alkoholisierter Fahrer verursacht Beinaheunfall ++ Trunkenheitsfahrt in Breddorf gestoppt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus in Ostereistedt ++

Ostereistedt. In der Nacht von Dienstag, den 25.03.2025, auf Mittwoch, den 26.03.2025, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Dorfgemeinschaftshaus in der Schulstraße ein. Innerhalb des Gebäudes brachen sie weitere Türen auf und klauten schlussendlich eine halb gefüllte Kunststoffkiste mit diversen Süßigkeiten. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.050 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 04761-74890.

++ Hotel und Restaurant: Zwei Einbrüche am Pferdemarkt ++

Rotenburg. In der Nacht vom 25.03.2025 auf den 26.03.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Hotel Am Pferdemarkt. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zum Hotel und durchwühlten den Rezeptionsbereich. Aus dem Inneren des Gebäudes stahlen die Täter Bargeld und eine Schlüsselkarte.

In derselben Tatnacht brachen Unbekannte in ein Restaurant ein, welches sich in demselben Gebäude befindet. Die unbekannte Täterschaft gelang auch hier illegal in die Räumlichkeiten und durchsuchte sie nach Diebesgut. Sie stahlen einen Schlüssel und entkamen unerkannt.

Ob die Taten zusammenhängen, ist - genau wie die abschließenden Schadenshöhen - Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum ungewöhnliche Beobachtungen am Pferdemarkt gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 04261-9470 zu melden.

++ Alkoholisierter Fahrer verursacht Beinaheunfall auf der A1 ++

BAB 1/Gyhum. Am Mittwochabend, den 26.03.2025, gegen 18:25 Uhr, fiel auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Elsdorf und dem Parkplatz Glindbusch ein alkoholisierter Autofahrer auf. Der 37-jährige am Steuer eines Alfa Romeo wurde mit einem Atemalkoholwert von 2,11 Promille gestoppt. Zeugen gaben an, dass es beinahe zu einem Unfall mit einem Sattelzug gekommen sei. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen.

++ Trunkenheitsfahrt in Breddorf gestoppt ++

Breddorf. Am Mittwochabend, den 26.03.2025, gegen 18:28 Uhr, wurde in Breddorf ein 43-jähriger Autofahrer im Hüttenbuscher Weg aus dem Verkehr gezogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Er musste eine Blutprobe und seine Schlüssel abgeben. Gegen den VW-Fahrer wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

