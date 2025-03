Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auto prallt gegen Baum - 63-jährige Fahrerin schwer verletzt ++ Mit 40-Tonner in Schlangenlinien - 2,3 Promille ++ Polizei stoppt Alkoholfahrt - 0,68 Promille ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Auto prallt gegen Baum - 63-jährige Fahrerin schwer verletzt ++

Scheeßel/Westervesede. Am 24. März 2025, gegen 13:40 Uhr, ereignete sich auf der L131 zwischen Scheeßel und Westervesede ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 63-jährige VW-Fahrerin verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam die Frau kurz vor Westervesede nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte im Seitenraum mit einer Birke. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sie in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 10.000 Euro. Die Unfallursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

++ Mit 40-Tonner in Schlangenlinien - 2,3 Promille ++

BAB 1 / Everinghausen. Am 24. März 2025, gegen 10:20 Uhr, zog die Autobahnpolizei Sittensen einen stark alkoholisierten Lkw-Fahrer auf der A1 aus dem Verkehr. Ein Zeuge meldete den Sattelzug, der in bedenklichen Schlangenlinien in Richtung Bremen fuhr.

Die Beamten stoppten das Fahrzeug auf einem Parkplatz und unterzogen den 42-jährigen Fahrer einem Atemalkoholtest. Das Ergebnis: 2,3 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen ihn wird ermittelt.

++ Polizei stoppt Alkoholfahrt - 0,68 Promille ++

Heeslingen. In der Nacht von Montag auf heute stoppten Beamte der Zevener Polizei einen Opel-Fahrer in der Heeslinger Straße. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der 39-jährige Mann vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte.

Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest auf der Wache ergab einen Wert von 0,68 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Beamten leiteten ein Bußgeldverfahren ein.

