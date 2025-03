POL-ROW: ++ Zeugin meldet Personen mit Waffe: Polizeieinsatz ++ Verkehrszeichen beschädigt - Zeugen gesucht ++ Wohnungseinbruch in Sottrum - Zeugen gesucht ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugin meldet Personen mit Waffe: Polizeieinsatz ++

Visselhövede. Am 21. März 2025 erhielt die Polizei gegen 16:00 Uhr einen Hinweis auf zwei Männer, die in der Feldmark Kirchlinteln mit schwarzen Kurzwaffen hantiert haben sollen. Nach Erkennen der Zeugin verstauten sie die Waffen in ihren Fahrzeugen und fuhren davon.

Im weiteren Verlauf konnte eine Anschrift in Visselhövede ermittelt werden. Polizeikräfte überprüften das Wohnhaus, stellten das beobachtete Fahrzeug der Männer fest und beantragten eine Durchsuchung, die durch das Amtsgericht Achim genehmigt wurde.

Im Wohnhaus wurde eine CO²-Pistole sichergestellt. Weitere relevante Gegenstände wurden nicht entdeckt. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

++ Verkehrszeichen beschädigt - Zeugen gesucht ++ Bild in der digitalen Pressemappe

Bremervörde. In der Gnarrenburger Straße (bei der Bushaltestelle "Krankenhaus") wurde ein Verkehrszeichen von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen dem 21. März, 00:00 Uhr, und dem 22. März 2025, 15:30 Uhr. Der Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04761-74890 bei der Polizei zu melden.

++ Wohnungseinbruch in Sottrum - Zeugen gesucht ++

Sottrum. In der Nacht vom 20. auf den 21. März 2025 kam es in Sottrum zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sauveterrer Straße. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsamen Zutritt und entwendeten Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro. Die Bewohner befanden sich zum Tatzeitpunkt im Haus, bemerkten den Einbruch jedoch nicht. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04261-9470 zu melden.

