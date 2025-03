POL-ROW: ++ Einbrüche in Sottrum und Hamersen - Zeugen gesucht ++ Frau nach Unfall in Hipstedt verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Einbrüche in Sottrum und Hamersen - Zeugen gesucht ++

Sottrum. Am Donnerstag (20. März) kam es zwischen 15:15 Uhr und 15:45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Alten Dorfstraße. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie entkamen mit Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe.

Hamersen. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am selben Tag im vermuteten Tatzeitraum zwischen 09:15 Uhr und 14:00 Uhr in der Scheeßeler Straße. Auch hier drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Wohnhaus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie einen niedrigen, vierstelligen Bargeldbetrag und flüchteten unerkannt.

Die Polizei Rotenburg bittet um Zeugenhinweise: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den betroffenen Bereichen bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261-9470 entgegen.

++ Frau nach Unfall in Hipstedt verletzt ++

Hipstedt. Am Donnerstagmorgen (20. März), gegen 08:00 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße /Lamstedter Straße (K 144) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde.

Eine 45-jährige Fahrerin eines Daimler war in Richtung Heinschenwalde unterwegs und wollte auf die Lamstedter Straße abbiegen. Dabei wurde sie von einer 76-jährigen VW-Golf-Fahrerin übersehen, die mutmaßlich durch die tiefstehende Sonne geblendet wurde. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Fahrzeuge beschädigt wurden.

Der entstandene Sachschaden wird auf jeweils 5.000 Euro pro Fahrzeug geschätzt. Die 45-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

