POL-ROW: ++ Brand in Unterkunft für Geflüchtete ++ Zeugen gesucht: Tür an Kirche in Gnarrenburg beschädigt ++ Zeugenaufruf: Drei Brände in drei Tagen ++

Brand in Unterkunft für Geflüchtete ++ Zeugen gesucht: Tür an Kirche in Gnarrenburg beschädigt ++ Zeugenaufruf: Drei Brände in drei Tagen

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Brand in Unterkunft für Geflüchtete ++

Bremervörde/Bevern. In der vergangenen Nacht kam es in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Hauptstraße zu einem Brand, der glücklicherweise noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr und Polizei gelöscht werden konnte. Trotzdem kam es in dem Gebäude zu einer starken Rauchentwicklung, weshalb zwei Bewohner im Alter von 29 und 30 Jahren mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden mussten.

Nach ersten Ermittlungen wird ein technischer Defekt an einem Elektrogerät als Brandursache vermutet. Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren aus Bremervörde, Bevern und Hesedorf. Die Brandermittlungen dauern an.

++ Zeugen gesucht: Tür an Kirche in Gnarrenburg beschädigt ++

Gnarrenburg. Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen 14. und 18. März eine Tür einer Garage der Kirchengemeinde in der Hindenburgstraße beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Wie genau die Tür beschädigt wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Bremervörde unter 04761-74890.

++ Zeugenaufruf: Drei Brände in drei Tagen ++

Sottrum. Innerhalb von drei Tagen wurden die Feuerwehr und Polizei zu mehreren Bränden im Bereich Sottrum gerufen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Am 17. März geriet ein etwa 3.000 Quadratmeter großes Feld zwischen Hellwege und Posthausen in Brand (wir berichteten). Am 18. März (ca. 18:45 Uhr) brannten im Uhlenkampsweg auf Höhe des Osterfeuerplatzes fünf Lebensbäume. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Es entstand ein Schaden von rund 200 Euro. Am 19. März gegen 15:20 Uhr kam es in der Straße Am Umspannwerk auf einer Baustelle für Strommasten zum Brand von zwei Rohren.

Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter 04261-9470 entgegen.

