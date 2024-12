Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Polizeieinsatz

Haßloch, Meckenheimer Straße (ots)

Am frühen Montagabend kam es in Haßloch, unweit der Polizeidienststelle zu einem Polizeieinsatz, nachdem eine 56-jährige Frau in ihrer Wohnung randaliert und sich selbst verletzt hatte. Im Rahmen des Einsatzes konnte die Polizei der Frau habhaft werden. Sie wurde mit, nur leichten, sich selbst zugefügten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell