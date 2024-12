Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 15-Jährige vermisst

Kleinniedesheim (ots)

Seit Dienstag, 26.11.2024, wird eine in Kleinniedesheim wohnende 15-Jährige vermisst. Sie verließ am 26.11.2024, gegen 13:00 Uhr, ihre elterliche Wohnanschrift in Kleinniedesheim. Zuletzt wurde die Vermisste auch an dieser gesehen. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Auch wenn uns keine Hinweise auf eine konkrete Gefahr vorliegen, gelten für vermisste Jugendliche besonders strenge Regeln, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung der 15-Jährigen:

- 1,70cm groß

- Schlanke Statur und ca. 60kg schwer

- Blaue Augen

- Langes, dunkelblondes Haar, vorwiegend offen getragen

- Kleidung: blaue Jeans, grauer Rollkragenpullover, beigefarbene Jacke und Handtasche in unbekannter Farbe

- Besonderheiten: künstliche Fingernägel mit weißen Spitzen

Weitere Informationen und ein Lichtbild der Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/kasLsvs

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 963 23312 an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie diesen bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

HINWEIS:

Die Veröffentlichung des Bildes der Vermissten erfolgt ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte zu löschen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell