POL-ROW: ++ Zeven: Zwei Fahrräder suchen ihre Besitzer ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - ++ Einbruch in Dorfgemeinschaftshaus in Ostereistedt ++ Ostereistedt. In der Nacht von Dienstag, den 25.03.2025, auf Mittwoch, den 26.03.2025, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Dorfgemeinschaftshaus in der Schulstraße ein. Innerhalb des Gebäudes brachen sie weitere ...

mehr