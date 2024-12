Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Schwerpunktkontrolle im Landkreis Vechta

Mehrere Beamte der Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta führten am Mittwoch, den 18.12.2024, im Tagesverlauf mobile und stationäre Verkehrskontrollen an ausgewählten Örtlichkeiten im Landkreis Vechta durch. Im Ergebnis wurden 33 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Rahmen von Geschwindigkeitsmessungen wurden 24 Verkehrsteilnehmer zur Rechenschaft gezogen. Fünf PKW-Führer und zwei Fahrradfahrer wurden bei der Benutzung ihres Mobiltelefons beobachtet, weiterhin hatte ein PKW-Führer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Gegen einen weiteren Verkehrsteilnehmer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Missachtung von Rotlicht eingeleitet. Ein Fahrzeugführer wurde im Rahmen der Ahndung darauf hingewiesen, dass die letzte Hauptuntersuchung seines Fahrzeuges über sechs Monate zurückliegt. Gegen 15:53 Uhr kontrollierten Beamte im Bereich Goldenstedt, Meyerhofstraße, den 34-jährigen Fahrer (Goldenstedt) eines Kleinkraftrades, der keinen Sicherheitshelm trug. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde zudem die Beeinflussung durch Alkohol, 1,94 Promille, festgestellt. Eine erforderliche Fahrerlaubnis konnte er zudem auch nicht vorweisen. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 18.12.2024, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit zwischen 11:50 Uhr und 12:05 Uhr einen ordnungsgemäß abgestellten PKW auf dem Parkplatz Neuer Markt am rechten Außenspiegel. Aufgrund festgestellter Farbanhaftungen und weiteren Wahrnehmungen der Geschädigten könnte es sich um ein gelbes bzw. grünes Fahrzeug, unter Umständen einen Geländenwagen, gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 18.12.2024, touchierte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr einen ordnungsgemäß abgestellten PKW (Audi A 3) auf dem Parkplatz eines Elektronikfachmarktes an der Falkenrotter Straße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Dienstag, den 17.12.2024, 13:30 Uhr bis Mittwoch, den 18.12.2024, 13:30 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf einem Parkplatz an der Landwehrstraße abgestellten PKW (VW Tiguan) an der rechten Vorderseite. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 17.12.2024, in der Zeit von 10:30 Uhr bis 12:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen ordnungsgemäß geparkten PKW (Audi) auf einem Parkplatz an der Mühlenstraße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491/999360 entgegen.

Holdorf - E-Scooter-Fahrerin von PKW erfasst

Am Mittwoch, den 18.12.2024, beabsichtigte gegen 17:10 Uhr eine 43-jährige Holdorferin mit ihrem PKW von der Straße Sonnenbreite in die Dammer Straße einzubiegen. Dabei übersah sie eine 26-jährige Frau auf einem E-Scooter, die die Dammer Straße in Richtung Langenberg befuhr. Infolge des Zusammenstoßes verletzte sich die 26-jährige leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Neuenkirchen-Vörden - Versuchter Tageswohnungseinbruch

Am Dienstag, den 17.12.2024, versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr in eine Doppelhaushälfte im Höfftenweg gewaltsam einzudringen. Die Hauseingangstür wies deutliche Spuren einer Gewalteinwirkung auf. Ob die Täter die Räumlichkeiten betraten und Diebesgut erlangt werden konnte ist bislang unklar. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493/913560 entgegen.

