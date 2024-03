POL-EN: Hattingen: Verkehrsunfall mit Personenschaden- VW Caddy flüchtet

Schwelm (ots) - Schmuck und Uhren wurden bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Höhenweg gestohlen. Die Täter hebelten am 10.03.2024, zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr, ein Fenster auf der Gebäuderückseite auf. Dadurch gelangten sie in das Haus und durchsuchten dort Schränke und Schubladen. Es wurden Schmuckstücke und Uhren im mittleren ...

mehr