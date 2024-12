Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg und dem Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Metallgeländer beschädigt

In der Zeit von Dienstag, 17.12.2024, 18:40 Uhr, bis Mittwoch, 18.12.2024, 14:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein Metallgeländer unter einem Abdach an der Eschstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Mittwoch, den 18.12.2024, gegen 07:15 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Lastruper mit seinem PKW und zwei weiteren Insassen (weiblich, 20 J. und 21 J., Cloppenburg), die Straße Am Galgenmoor in Fahrtrichtung Schwanenweg. Im Kreuzungsbereich übersah er ein bevorrechtigtes Fahrzeug und bremste in der Folge derart stark ab, dass die zwei Mitfahrerinnen im PKW leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert wurden.

Emstek - Gefährliche Körperverletzung im Bürgerpark

Am Mittwoch, den 18.12.2024, kam es gegen 20:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen im Bürgerpark Emstek. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 27-jähriger Cappelner hinterrücks von bis zu fünf Personen attackiert. Im Zuge der Auseinandersetzung zog sich der Cappelner zum Teil schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die unbekannten Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 17.12.2024, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von 07:40 Uhr bis 19:35 Uhr einen ordnungsgemäß abgestellten PKW VW Beetle auf dem Parkplatz des Krankenhauses an der St.-Annen-Straße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Der Sachschaden wurde auf ca. 1000,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell