Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Jugendliche in Visselhövede ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen ++ Zeugenaufruf: Katze durch Schüsse aus Luftgewehr schwer verletzt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Jugendliche in Visselhövede ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen ++

Visselhövede. Am Sonntagnachmittag, den 30. März 2025, wurde ein 16-jähriges Mädchen in der Bahnhofstraße (im Bereich der Fahrkartenautomaten/Vorplatz) Opfer eines Raubdelikts. Zwei bislang unbekannte weibliche Täterinnen griffen die 16-Jährige gegen 16:00 Uhr auf dem Vorplatz des Bahnhofs von hinten an. Nachdem sie die Jugendliche gewaltsam zu Boden brachten und weiter körperlich angriffen, entrissen sie ihr mitgeführtes Mobiltelefon und stahlen eine zweistellige Bargeldsumme aus der Handyhülle sowie die Schuhe des Opfers.

Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die zwei Täterinnen geben? Angaben nimmt die Polizei unter 04261-9470 entgegen.

++ Zeugenaufruf: Katze durch Schüsse aus Luftgewehr schwer verletzt ++

Helvesiek. Am vergangenen Wochenende (zwischen dem 29. und 31. März 2025) wurde in Helvesiek eine Katze durch zwei Schüsse aus einem Luftgewehr schwer verletzt. Beim Tierarzt wurden zwei Projektile im Körper des Tieres festgestellt. Die Tat dürfte sich in dem Bereich der Straße "Im Dorfe" (oder umliegend) ereignet haben.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht, etwas gehört oder kann Hinweise auf die Täterschaft geben? Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 04261-9470 zu melden. Die Ermittlungen nach dem Tierschutzgesetz dauern an.

