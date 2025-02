Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Kleines Wiesental/ Wies: Körperverletzung vor leerstehendem Hotelgebäude - Zeugen gesucht

Ein leerstehendes Hotelgebäude im Feriendorf begutachtete am Sonntag, 02.02.2025 gegen 22.30 Uhr ein 51 Jahre alter Mann von außen. Mittels Stirnlampe leuchtete er das Gebäude leicht an. Dabei wurde er von einer Frau auf sein Tun angesprochen, woraufhin ein verbaler Disput entstand. Unvermittelt soll die Frau dem 51-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Einen Moment später erschien ein Mann, welcher dem 51-Jährigen von hinten in die Kniekehle getreten haben soll. Die Frau wird auf 50 Jahre geschätzt und soll rund 1,65 Meter groß sein. Sie hatte dunkelbraunes, schulterlanges Haar und eine Warze am Kinn. Der Mann wird ebenfalls auf 50 Jahre geschätzt und ist rund 1,70 Meter groß. Dieser hatte längeres Haar und einen Drei-Tage-Bart. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Hinweise zu der Frau und dem Mann geben können, sich zu melden.

