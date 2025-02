POL-FR: Riegel a.K.: Einbruch in Kellerabteil - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Im Zeitraum Freitag, 31.01.2025, 22:00 Uhr, bis Samstag, 01.02.2025, 05:50 Uhr, kam es in Teningen, Tscheulinstraße, zu einem Einbruch in die dort ansässige Kirchliche Sozialstation Stephanus e.V. Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Emmendingen ergaben, wurde durch den oder die Täter die Zugangstüre gewaltsam geöffnet, um sich so den Zutritt zur Sozialstation zu verschaffen. Zu ...

