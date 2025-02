Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Dieselaustritt nach Lkw-Unfall auf Baustellengelände im Stadtteil Vauban

Freiburg (ots)

Am 30.01.2025 gegen 15:20 Uhr wurde die Polizei über einen Unfall mit einem Lkw auf einem Baustellengelände in der Merzhauser Straße informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge überfuhr der Lkw eine provisorische Abdeckung eines nicht mehr an die Kanalisation angeschlossenen Gullys, wodurch die Abdeckung aufklappte und den Dieseltank des Fahrzeugs beschädigte. Nach Angaben des Fahrzeugverantwortlichen befanden sich noch mindestens 100 Liter Diesel im Tank, die vollständig ausliefen. Der auslaufende Diesel hatte sich großflächig auf dem Gelände verteilt. Die Berufsfeuerwehr Freiburg sicherte weitere Schachtdeckel ab. Eine nicht genau bezifferbare Menge gelangte in einen Oberflächenwasserschacht. Der Kraftstoff gelangte nach derzeitigen Feststellungen über den Dorfbach Sankt Georgen bis nach Schallstadt-Leutersberg. Sofortmaßnahmen zur Eindämmung von Umweltgefahren wurden unternommen. Die Ermittlungen des für Umweltschutzdelikte zuständigen Fachdienstes der Polizei Freiburg laufen.

