POL-FR: Brand in Parkgarage - Unrat auf einem Parkdeck gerät in Brand - Parkdeck stark verrußt - Feuerwehr kann Brand schnell löschen -keine Pkw betroffen - Sachschaden

Stadt Freiburg im Breisgau

Stadt Freiburg, Freiburg-Weingarten, EKZ

Am 02.02.2025 gegen 14:45 Uhr meldeten Notrufteilnehmer der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Freiburg einen Brand auf einem Parkdeck im Parkhaus des Einkaufszentrums (EKZ) Weingarten in Freiburg. Zunächst war schwarzer Qualm sichtbar, der von einem Parkdeck nach außen drang. Dann zeigten sich mehr und mehr auch Flammen.

Vor Ort konnte die Feuerwehr feststellen, dass Unrat in Brand geraten war. Dieser hatte sich im hinteren Bereich eines Parkdecks befunden, welches derzeit nicht in Benutzung steht. Aus diesem Grunde wurden auch keine Fahrzeuge von dem Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Durch das beherzte schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Schaden entstand hauptsächlich durch die starke Verrußung.

Die Brandursache ist bislang unbekannt. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Freiburg-Süd (Tel.: 0761 882-4421) hat die Ermittlungen übernommen.

