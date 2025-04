Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizeieinsatz im Bremervörder Pflegeheim ++ Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Glinde ++ Einbruch in Rotenburger Kneipe ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Polizeieinsatz im Bremervörder Pflegeheim - Heimbewohner greift Pflegekraft und Einsatzkräfte an ++

Bremervörde. Am Donnerstagnachmittag, den 3. April 2025, kam es gegen 16:45 Uhr im Senioren- und Pflegeheim in der Auestraße zu einem Polizeieinsatz. Eine Mitarbeiterin des Heims alarmierte die Polizei, nachdem ein 57-jähriger Heimbewohner zunächst eine Pflegekraft körperlich angegriffen und anschließend randaliert hatte.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten wurden sie von dem Beschuldigten beleidigt und mehrfach mit Gewaltanwendung sowie dem Tode bedroht. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme schlug der Mann dann plötzlich einer 47-jährigen Polizeibeamtin mit der Hand ins Gesicht. Die Beamtin wurde leicht verletzt, blieb aber dienstfähig.

Der aggressive Mann musste von den Einsatzkräften fixiert werden. Er wurde nach ärztlicher Begutachtung in eine Psychiatrie eingewiesen. Gegen ihn wird ermittelt.

++ Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Glinde - Fahrzeuge mit Totalschaden ++ Bild in der digitalen Pressemappe.

Oerel/Glinde. Am Donnerstagabend, den 3. April 2025, kam es gegen 21:50 Uhr an der Bundesstraße 71 / Einmündung zur Bundesstraße 495 zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten.

Eine 41-jährige Ford-Fahrerin war nach derzeitigem Stand mit ihrem Pkw, in dem auch eine 17-jährige Mitfahrerin saß, auf der B71 aus Richtung Oerel kommend unterwegs. Beim Abbiegen nach links auf die B495 übersah sie einen entgegenkommenden Pkw Nissan eines 25-jährigen Mannes. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision erlitten die 41 Jahre alte Fahrzeugführerin sowie die jugendliche Mitfahrerin leichte Verletzungen. Sie wurden zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der 25-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden - sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf rund 41.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

++ Einbruch in Rotenburger Kneipe - Bargeld entwendet ++

Rotenburg (Wümme). In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (03.04.2025) kam es in einer Gaststätte am Grafeler Damm zu einem Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 07:25 Uhr gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Im Inneren der Kneipe entwendete der oder die Täter einen niedrigen vierstellen Bargeldbetrag. Anschließend entkam die Täterschaft unerkannt.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag im Bereich Grafeler Damm verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei Rotenburg unter Tel. 04261 947-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell