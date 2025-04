Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugen gesucht: Handy-Diebstahl in Döner-Imbiss in Sittensen ++ 19-jähriger verunfallt auf der B75 und überschlägt sich ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugen gesucht: Handy-Diebstahl in Döner-Imbiss in Sittensen ++

Sittensen. Am Freitag, den 04.04.2025, gegen 14:05 Uhr, kam es in dem Döner-Imbiss "Galata" an der Bahnhofstraße / Ecke Kurze Straße zu einem Handy-Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen betraten ein Mann und eine Frau gemeinsam das Lokal. Während die Frau das Personal ablenkte, entwendete der Mann ein hinter dem Tresen abgelegtes Mobiltelefon eines Mitarbeiters. Anschließend verließen beide die Örtlichkeit mit dem Diebesgut.

Im Zusammenhang mit der Tat erlangte die Polizei Hinweise auf einen blauen Pkw mit polnischem Kennzeichen, der zur Tatzeit auf dem Gehweg vor dem Imbiss geparkt war und anschließend in Richtung Ortsmitte fuhr. Detaillierte Personenbeschreibungen liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug, dem Kennzeichen oder den Insassen geben können, sich unter der Rufnummer 04281 - 95920 zu melden.

++ 19-jähriger verunfallt auf der B75 und überschlägt sich ++

Bild in der digitalen Pressemappe (Feuerwehr)

Sottrum/B75. Ein 19-jähriger Fahranfänger befuhr am Samstagabend gegen 20:40 Uhr die Bremer Straße (B75) in Richtung Sottrum, als nach ersten Erkenntnissen Wild die Fahrbahn auf Höhe des Umspannwerks kreuzte. Der 19-jährige probierte auszuweichen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Renault. Der Wagen überschlag sich und kam letztendlich in einem Graben zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von rund 700 Euro. Die Feuerwehr Sottrum war ebenfalls im Einsatz (https://feuerwehr-sottrum.de/einsatzberichte/vermeindlicher-pkw-brand-auf-der-b75/).

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell