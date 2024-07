Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lebensmittelautomaten angegriffen

Suhl (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag bis Montag gewaltsam Lebensmittel und Tabakwaren aus zwei Automaten in der Talstraße in Zella-Mehlis. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Es entstand geringer Sachschaden. Ein weiterer, in der Hauptstraße in Zella-Mehlis, abgestellter Lebensmittelautomat wurde ebenfalls in diesem Tatzeitraum beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro. An die Waren kamen die Täter im zweiten Fall nicht. Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen wird geprüft. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder dem/den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0188228/2024 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

