Polizei Bochum

POL-BO: Sicher auf Klassenfahrt: Polizei kontrolliert Reisebusse - einer darf nicht starten

Bochum (ots)

Sicher auf Klassenfahrt: Mehrere Reisebusse hat die Bochumer Polizei am Montagmorgen, 16. September, vor dem Bochumer Bergbaumuseum kontrolliert. Die Beamtinnen und Beamten entdeckten mehrere Mängel. Ein Bus durfte gar nicht erst losfahren.

Insgesamt kontrollierten die Expertinnen und Experten der Verkehrsdienstgruppe 1 der Polizei zehn Reisebusse. Unter den wachsamen Augen zahlreicher Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrer unterzogen die Einsatzkräfte die Fahrzeuge intensiver Prüfungen - und wurden mehrfach fündig.

Am Ende kamen acht Ordnungswidrigkeitsanzeigen zusammen, unter anderem wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten und weil mitführpflichtige Lizenzen nicht an Bord waren. Aufgrund kleinerer technischer Mängel wurden außerdem Mitteilungen an die zuständigen Straßenverkehrsämter gefertigt und Mängelberichtverfahren eingeleitet.

Ein Bus durfte die Reise gar nicht erst antreten: Die Notentriegelung der Türen funktionierte nicht - im schlimmsten Fall wären die Fahrgäste nicht mehr aus dem Bus gekommen. Nach zwei Stunden wurde ein Ersatzbus geschickt - und die Klassenfahrt war gerettet.

Die Polizistinnen und Polizisten gingen außerdem gegen zahlreiche Elterntaxis vor, die vor Ort für erhebliche Verkehrsstörungen sorgten.

