Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden in Rommerz (Gemeinde Neuhof)

Am Samstag, den 19.04.2025, gegen 05:20 Uhr befuhr der 28-jährige Radfahrer aus der Gemeinde Flieden mit seinem Pedelec (E-Bike) die Fliedener Str. in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 11 kollidierte der Radfahrer, aus bisher ungeklärten Gründen, mit dem dort geparkten Pkw des 50-jährigen Geschädigten aus der Gemeinde Neuhof. Der Unfallverursacher erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen im Berich der Hände und des Gesichtes, da er nach der Kollision nach vorne vom Pedelec abgeworfen wurde, mit der Heckscheibe des geparkten Audi kollidierte und diese mit dem Kopf durchstieß. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Beschuldigte vom Tatort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Unfallverursacher konnte durch die Polizei, nach einem Hinweis aus der Bevölkerung, festgenommen und zur ärztlichen Versorgung mittels Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht werden. Bei dem Beschuldigten wurde eine Blutentnahme durchgeführt, da eine Trunkenheit im Straßenverkehr zum Zeitpunkt des Unfalls nicht ausgeschlossen werden kann.

Am Fahrzeug des Geschädigten entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 1000EUR und am Fahrrad des Beschuldigten entstand nach aktuellen Erkenntnissen kein wirtschaftlich messbarer Schaden.

(Polizeistation Fulda, Polizeioberkommissar Lotz)

