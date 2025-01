Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Zug überrollt E-Scooter - Bundespolizei ermittelt

Bremen (ots)

Bf. Bremen - Lesum, 30.01.2025 / 23:11 Uhr

In der Nacht zu Freitag überfuhr eine Nordwestbahn auf ihrer Fahrt nach Bremen auf Höhe des Lesumer Bahnhofs einen E-Scooter. Die Bremer Bundespolizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Nach ersten Erkenntnissen warfen bisher unbekannte Täter den Miet-E-Scooter in das Bahngleis, wo er gegen 23:11 Uhr von der NWB RS 1 überrollt wurde. Der Roller verkeilte sich dadurch unter dem Zug und verursachte kleinere Schäden an der Lok. Weil die Nordwestbahn ihre Fahrt zunächst nicht fortsetzen konnte, mussten die Passagiere den Zug am Bahnsteig in Lesum verlassen. Alarmierte Beamte der Bundespolizei nahmen die Ermittlungen vor Ort auf und wurden von der Bremer Feuerwehr bei der Bergung des E-Scooters unterstützt. Für diesen Zeitraum musste der betroffene Streckenabschnitt gesperrt werden. Es kam jedoch aufgrund der Nachtzeit nur zu geringen Auswirkungen im Bahnverkehr.

Die Bremer Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang vor solchen leichtsinnigen und mitunter lebensgefährlichen Aktionen und bittet im konkreten Fall um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0421/16299 - 7777 oder per E-Mail an bpoli.bremen@polizei.bund.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell