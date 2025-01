Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Bundespolizisten nehmen zwei gesuchte Männer fest

Bremen (ots)

Flughafen Bremen / Hauptbahnhof Bremen, 29./30.01.2025

Bremer Bundespolizisten nahmen innerhalb weniger Stunden am Flughafen und am Hauptbahnhof gleich zwei gesuchte Männer fest. In einem Fall verhinderte die Ehefrau, dass ihr Mann ins Gefängnis kam. Der zweite Gesuchte hatte jedoch weniger Glück.

Ehefrau bewahrt ihren Mann vor dem Gefängnis

Zunächst erschien ein türkischer Staatsangehöriger am frühen Mittwochabend gegen 17:20 Uhr am Bremer Flughafen zur Ausreisekontrolle nach Istanbul. Bei der Überprüfung seiner Identität stellten die Bundespolizisten fest, dass der 39-Jährige von der Staatsanwaltschaft Bremen per Haftbefehl gesucht wurde. Er hatte wegen mehrfacher Veruntreuung von Arbeitsentgelt eine noch offene Geldstrafe in Höhe von knapp 1.000 Euro zu begleichen. Weil er die geforderte Summe nicht selbst aufbringen konnte, bezahlte seine Ehefrau kurzerhand die ausstehende Geldstrafe in einem Bremer Polizeirevier. Damit ersparte sie ihm nicht nur den drohenden Gefängnisaufenthalt, sondern sorgte auch dafür, dass er seine Flugreise in die Türkei rechtzeitig antreten konnte.

Gesuchter Räuber im Hauptbahnhof festgenommen

Weniger Glück hatte ein 18-Jähriger am Bremer Hauptbahnhof. Zivilfahnder der Bundespolizei erkannten den jungen Mann Donnerstagnacht gegen 3:55 Uhr in der Bahnhofshalle, nachdem sich dieser eine Zugverbindung nach Frankreich geben lassen wollte. Den Beamten war bekannt, dass der Marokkaner von der Bremer Justiz mit Haftbefehl gesucht wurde. Sie informierten eine uniformierte Streife der Bundespolizei, die den 18-Jährigen kontrollierte. Dabei versuchte er, die Beamten mit falschen Personalien hinters Licht zu führen. Diese ließen sich jedoch nicht Beirren und nahmen den Heranwachsenden mit zur Polizeiwache. Dort konnte die tatsächliche Identität festgestellt und der Untersuchungshaftbefehl des Bremer Jugendgerichts wegen mehrfachen Raubes eröffnet werden. Die Bundespolizisten übergaben den jungen Räuber im Anschluss an die Kollegen der Bremer Polizei zur Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt.

