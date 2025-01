Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Binnen weniger Minuten - Zwei Festnahmen am Bremer Hauptbahnhof

Bremen (ots)

Bremen, Hauptbahnhof, 21.01.2025 / 15:30 Uhr und 16:05 Uhr

Einen erfolgreichen Nachmittag konnten die Zivilfahnder der Bremer Bundespolizei am Dienstag verzeichnen: Innerhalb weniger Minuten wurden mit ihrer Hilfe gleich zwei Festnahmen vollstreckt.

Zunächst machten die Zivilpolizisten gegen 15:30 Uhr im Bremer Hauptbahnhof einen amtsbekannten 32-Jährigen aus und veranlassten eine uniformierte Bundespolizeistreife diesen zu kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen aus dem Strafvollzug Entwichenen handelte. Beamte der Polizei Bremen führten den Deutschen wieder der JVA Bremen zu.

Nur rund 35 Minuten später identifizierten die Zivilpolizisten im Ostflügel des Hauptbahnhofs einen syrischen Staatsangehörigen. Es war ihnen bekannt, dass gegen den 29-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vom Amtsgericht Bremen erlassen worden war. In diesem Fall wegen über 20 Fällen verschiedener Eigentumsdelikte. Diesmal führten die Fahnder die Kooperationsstreife aus Bundes- und Landespolizei sowie Ordnungsamt Bremen und DB Sicherheit an die Person heran, so dass dann auf dem Bahnhofsvorplatz die Handschellen klickten.

Der Gesuchte wurde der diensthabenden Haftrichterin vorgeführt und anschließend ebenfalls in die Bremer Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bremen, übermittelt durch news aktuell