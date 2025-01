BPOL-HB: Ohne Ticket unterwegs - Bundespolizisten bringen Schwarzfahrer ins Gefängnis

Bremen (ots) - Flughafen Bremen / Hauptbahnhof Bremen, 29./30.01.2025 Bremer Bundespolizisten nahmen innerhalb weniger Stunden am Flughafen und am Hauptbahnhof gleich zwei gesuchte Männer fest. In einem Fall verhinderte die Ehefrau, dass ihr Mann ins Gefängnis kam. Der zweite Gesuchte hatte jedoch weniger Glück. Ehefrau bewahrt ihren Mann vor dem Gefängnis Zunächst erschien ein türkischer Staatsangehöriger am ...

mehr