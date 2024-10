BPOL-KS: Auseinandersetzung am Bahnsteig führt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs

Bad Hersfeld (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am vergangenen Samstag (12.10, 09:50 Uhr) in einem Zug der Cantusbahn im Bahnhof Bad Hersfeld. Ein 41-Jähriger aus Rotenburg an der Fulda geriet mit einem 52-Jährigen Wohnsitzlosen in Streit. In dessen Verlauf schlug der 41-Jährige dem Kontrahenten mit der flachen Hand ins Gesicht. Zudem attackierte der Mann aus Rotenburg a.d. ...

