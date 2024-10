Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schlägerei in der Cantusbahn

Bad Hersfeld (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am vergangenen Samstag (12.10, 09:50 Uhr) in einem Zug der Cantusbahn im Bahnhof Bad Hersfeld.

Ein 41-Jähriger aus Rotenburg an der Fulda geriet mit einem 52-Jährigen Wohnsitzlosen in Streit. In dessen Verlauf schlug der 41-Jährige dem Kontrahenten mit der flachen Hand ins Gesicht.

Zudem attackierte der Mann aus Rotenburg a.d. Fulda sein Gegenüber mit mehreren Faustschlägen in den Bauch und Kniestößen gegen den Oberschenkel. Der 52-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Worum es bei dem vorangegangenen Streit ging ist nicht bekannt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell