POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hünfeld

Fulda (ots)

Alleinunfall auf der K124 zwischen Rasdorf und Setzelbach

Am 19.04.2025 befuhr gegen 22:00 Uhr ein 34-jähriger mit seinem PKW (Audi A3) die K 124 von Rasdorf kommend in Richtung Setzelbach. Nach aktuellen Erkenntnissen kam das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts der Bremse von der Fahrbahn nach links ab. Der PKW durchbrach dadurch eine dortige Leitplanke und fuhr daraufhin in ein Gefälle einer Feldwiese, welches circa 30 Meter herab ging. Der PKW kam dann auf einem Feldweg auf dem Dach liegend zum Stehen. Dabei überschlug sich das Fahrzeug mindestens ein Mal. Der Fahrer des Audi A3 wurde hierbei leicht verletzt. An dem Audi A3 entstand Totalschaden.

