Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Garagentor beschädigt

Weimar (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag wurde das Garagentor eines Grundstückes in der Bad Berkaer Parkstraße beschädigt. Vermutlich passierte dies, als ein Autofahrer auf Höhe des Grundstückes wendete. Das Tor wurde derart eingedrückt, dass es sich nicht mehr öffnen ließ. Derzeit gibt es keine Hinweise auf den Verursacher. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Unfall in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weimar (03643/882-0), Bad Berka (036458/583-0) oder per Mail (pi.weimar@polizei.thueringen.de) zu melden.

