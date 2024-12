LPI-J: Dieb flüchtet ohne Beute

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Nicht richtig nachgedacht hat ein 22-Jähriger, der sich am Montagabend in seinen Pkw setzte und unter Drogeneinwirkung losfuhr. Er geriet in der Geraer Straße in eine Verkehrskontrolle der Polizei, die einen Drogentest bei ihm durchführten. Da dieser den Verdacht bestätigte, wurde eine gerichtsverwertbare Blutentnahme angeordnet. Der 22-jährige Mann muss nun mit einem Fahrverbot und einer empfindlichen Geldbuße rechnen. ...

