Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Dieb ist jetzt verkehrssicher unterwegs

Weimar (ots)

Zu einem nicht näher bekannten Zeitpunkt seit vergangenen Donnerstag wurde in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Meyerstraße eingebrochen. Um in eines der Kellerabteile zu gelangen, wurde durch den unbekannten Täter das Schloss einer Tür beschädigt. Im Inneren machte er sich sodann an zwei abgestellten Fahrrädern zu schaffen. Von beiden Rädern wurden die Beleuchtungseinrichtungen entwendet.

