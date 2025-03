Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Trickdiebstahl durch falsche Wasserwerker

Frankenthal (ots)

Am 27.03.2025, gegen 14.40 Uhr, wurde durch die Geschädigte, eine 84-jährige Frau aus Frankenthal, gemeldet, dass ein angeblicher Mitarbeiter der Stadtwerke Frankenthal Zutritt zu ihrer Wohnung bekommen habe, da er die Leitungen überprüfen müsse. Nachdem der Mann, er soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein und eine Latzhose getragen haben, die Wohnung in der Straße Am Strandbad wieder verlassen habe, habe sie kurze Zeit später festgestellt, dass aus einer Schublade in der Küche Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe fehlt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass während der erste Mann die Frau abgelenkt hat, ein weiterer Täter die Wohnung betreten hat und das Bargeld entwendet hat.

