POL-PDLU: Ohne gültigen Führerschein in Unfall verwickelt

Böhl-Iggelheim (ots)

Gestern Nachmittag gegen 16:15 Uhr kam es im Einmündungsbereich der L532/L454 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Hierbei fuhr die 56-jährige der 49-jährigen aufgrund zu geringen Sicherheitsabstandes auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte festgestellt werden, dass die 49-jährige lediglich einen albanischen Führerschein besitzt. Da sie jedoch seit mehreren Jahren einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ist dieser Führerschein nicht gültig. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Führerscheine aus nicht EU-Ländern bei einem festen Wohnsitz in Deutschland länger als sechs Monate, nicht gültig sind.

