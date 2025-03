Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl eines E-Bikes

Einbruch in eine Fahrschule

Limburgerhof (ots)

Im Zeitraum vom 17.03.2025 bis 24.03.2025 kam es in der Speyerer Straße zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Dieses befand sich in einem Fahrradkäfig, welcher durch unbekannte Täter aufgehebelt wurde. Im selben Zeitraum wurde in die Räumlichkeiten einer Fahrschule in der Speyerer Straße eingebrochen. Hier wurde nach jetzigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Auch hier liegen keine Hinweise über mögliche Täter vor. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell