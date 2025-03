Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeug an Baum gefahren - Fahrereigenschaft ungeklärt

Mutterstadt (ots)

Nach einem Hinweis eines Zeugen über einen Verkehrsunfall konnten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Nacht von Sonntag (23.03.) auf Montag (24.03.) auf der Straße "Am Floßbach" zunächst einen Pkw feststellen, der an einen Baum gefahren war. Im näheren Umfeld des verunfallten Fahrzeuges konnten schließlich zwei alkoholisierte Personen, ein 21- und ein 25-jähriger, angetroffen werden. Beide stritten jedoch ab, das Fahrzeug geführt zu haben. Beiden Männern wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug, an dem ein Schaden von circa 5.000 Euro entstanden ist, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der genaue Unfallhergang und wer letztendlich das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hat, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell