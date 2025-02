Polizei Mettmann

POL-ME: Schockanruf: 88-Jährige um Geld und Schmuck betrogen - Erkrath - 2502019

Mettmann (ots)

Am Montag, 3. Februar 2025, wurde eine 88-jährige Seniorin in Erkrath mit der Masche des Schockanrufs betrogen. Unbekannte erbeuteten eine niedrige sechsstellige Summe. Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um erneut vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen zu warnen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 14:30 Uhr erhielt die 88-jährige Seniorin einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Ein vermeintlicher Polizist täuschte vor, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem eine schwangere Frau ums Leben gekommen sei. Um die sofortige Inhaftierung ihres Sohnes zu vermeiden, müsse sie nun eine Kaution zahlen. Im weiteren Verlauf wurde die Seniorin derart unter Druck gesetzt, dass diese einen sechsstelligen Geldwert auf ein fremdes Konto überwies. Außerdem wurde sie zur Übergabe von Schmuck aufgefordert. Eine erste Übergabe erfolgte in einem Wohngebiet in Erkrath Hochdahl, südlich der Gruitener Straße. Eine weitere Übergabe fand auf einem Düsseldorfer Parkplatz, nordöstlich der Kölner Straße, statt.

Die Seniorin beschreibt den Abholer so:

- männlich - ungefähr 20 Jahre alt - circa 1,80 Meter groß - mit kurzen schwarzen Haaren - südländischer Phänotyp - sprach akzentfreies hochdeutsch - trug dunkle "lässige" Kleidung - trug einen Rucksack

Erst am Mittwoch, 5. Februar 2025, kontaktierte sie ihren Sohn und der Betrug fiel auf. Die Erkratherin informierte richtigerweise die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren einleitete. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um vor der Betrugsmasche zu warnen.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Montagnachmittag einen Mann in dem Wohngebiet oder im Bereich des Düsseldorfer Parkplatzes gesehen, auf den die Beschreibung passt? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen unter 02102 9981-6210 jederzeit entgegen.

Die Polizei rät:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Nachrichten von unbekannten Nummern bekommen, insbesondere, wenn sich die Absenderinnen oder Absender als nahe Angehörige ausgeben und nach einem kurzen Gesprächsverlauf um Geld oder Überweisungen bitten. Kontaktieren Sie in solchen Fällen immer Ihre Verwandten telefonisch unter den Ihnen bekannten Nummern. Rufen Sie im Zweifel immer die Polizei unter der 110 an und bringen Sie auch Betrugsversuche, die noch rechtzeitig bemerkt werden, zur Anzeige.

Bitte warnen Sie insbesondere Ihre älteren Angehörigen vor der Masche der Betrüger.

